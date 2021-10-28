عشرات الشهداء والجرحى بهجوم لإرهابيي داعش في المقدادية بديالى

شن عناصر تنظيم داعش مساء الثلاثاء هجوماً عنيفاً على قرية الرشاد بمحافظة ديالى مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

موقع تابناك الإخباري_واعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن استشهاد وإصابة 17 مدنياً بهجوم إرهابي على ناحية المقدادية، مشيرةً في بيان مقتضب ان "هجوما ارهابيا على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، ما اسفر عن استشهاد 11 مدنيا وجرح 6 آخرين".

وقالت مصادر عراقية، إن الهجوم الإرهابي تحديداً بين قريتي الهواشه والرشاد، وان حصيلة الشهداء والجرحى أولية ومرشحة للارتفاع مؤكدة أن من بين الضحايا نساء وأطفال.

وأشارت المصادر، إلى ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على المقدادية الى 15 شهيدا واكثر من 20 جريح.

ودفعت القوات العراقية بتعزيزات إلى المنطقة في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن وعناصر داعش في المنطقة.

وغرد الرئيس العراقي على حسابه عللا تويتر تعليقاً على الهجوم، " الحادث الإرهابي الجبان على أهلنا في ديالى محاولة خسيسة لزعزعة استقرار البلد"

وعلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على الهجوم الدامي الذي تعرضت له محافظة ديالى في تغريدة على تويتر: "لا ينبغي التغافل عن الإرهاب وجرائمه، ولا ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد والسياسة ونسيان الإرهاب".

وسبق أن تعرضت المقدادية، ومناطق عديدة في ديالى، إلى هجمات مماثلة أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين.