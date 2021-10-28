قيادي في الجهاد الإسلامي: الشقاقي هو صاحب البوصلة الأولى تجاه فلسطين

احيت حركة الجهاد الإسلامي ذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي قبل 26 عاماً على يد الموساد الإسرائيلي.

وشددت الحركة في هذه المناسبة على الثبات على نهج القائد المؤسس في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، حتى تحقيق النصر الكامل، وأكد القيادي طارق عز الدين في مقابلة مع تابناك أن دماء الشهيد الشقاقي، اخرجت الواقع الفسطيسني الى حيث يستحق من مكانة في قلوب الأمة العربية والاسلامية.

وأعاد القيادي عزالدين التذكير بموقف الشهيد الراحل، بأن البوصلة التي لا تشير إلى القدس فهي مشبوهة، وشدد على أن الشقاقي صاحب البوصلة الاولى تجاه المدينة المقدسة.