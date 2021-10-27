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مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيسه مصطفى الكاظمي، فيما أصدر المجلس قرارات عدة.
رمز الخبر: ۵۹۲۷۰
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقالت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين ل‍مجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات، وبحث المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر القرارت والتوصيات اللازمة بشأنها".

وفي بداية الجلسة، استعرض الكاظمي، بحسب البيان، "الأوضاع العامة في البلد، وآخر المستجدات السياسية والأمنية وعمليات قواتنا المسلحة في ملاحقة فلول الإرهاب المندحر، والقضاء على أوكاره ومخابئه".

وشهدت الجلسة "استعراض التقرير الوبائي، ومجمل الإجراءات الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وأهم الخطوات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الجائحة".

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