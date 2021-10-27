افتتاح معرض الكتاب السوري "كتابنا غدنا" بدمشق بمشاركة 48 دار نشر

افتتح في مكتبة الاسد الوطنية في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الكتاب السوري "كتابنا غدنا" بمشاركة 48 دار نشر.

موقع تابناك الإخباري_وحمل معرض هذا العام الذي افتتحته وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح، عنوان "كتابنا غدنا " حيث ابدت مشوح تفاؤلها بمستقبل دور النشر وانتاج الكتاب، مشيرةً إلى أن دور النشر تأثرت خلال الحرب لكنها لم تتوقف اما اليوم فتأثير الحصار أكبر على الطباعة ومستلزماتها مما ادى الى محدودية انتاج الكتاب الورقي.

وقال محمود العداي، مدير العلاقات العامة في الملتقى الثقافي السوري إن وضع انعقاد المعارض في اطار تعافي الدولة السورية وعودتها الى دورها الطبيعي .

ويشارك في المعرض أجنحة، منها المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ودائرة الإعلام، ومتجر بلا حدود، وجناح الصغار، وحوالي 48 دار نشر عامة وخاصة، كدار الرؤية الجديدة، وشعاع، والحكمة، والرواسي، والينابيع، والمناهل.