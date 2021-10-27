النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۱۲مشاهدات
‍ پ

الرئيس العراقي وقادة القوى السياسية يؤكدون أن الاعتراضات على الانتخابات مكفولة في القوانين

استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، اجتماعاً ضم السادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في العراق والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الحالي.
رمز الخبر: ۵۹۲۶۸
تأريخ النشر: 27 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد الاجتماع ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في العراق وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للعراق واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.

وأشار الاجتماع الى أن الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية.

وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر العراق، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع العامة للبلاد في مختلف المجالات
افتتاح معرض الكتاب السوري "كتابنا غدنا" بدمشق بمشاركة 48 دار نشر
الرئيس العراقي وقادة القوى السياسية يؤكدون أن الاعتراضات على الانتخابات مكفولة في القوانين
الرئيس الألماني يسلم ميركل ووزراء حكومتها وثائق إتمام ولاياتهم
مفوضية الانتخابات تقرر إعادة فتح أكثر من ألفي محطة اقتراع لفرزها وعدها يدويا
أول جولة ميدانية في مديرية عين المحررة في شبوة
خبير عسكري: قوات صنعاء سيطرت على معظم المرتفعات الجبلية جنوب مأرب
تطوّر صواريخ القسام من مدى 2 كم حتى كامل مساحة فلسطين
جمعية حماية المستهلك: قادمون على ارتفاع بالاسعار سيضِر بالتجار والمستهلكين
الامن القومي: المحادثات بين طهران والرياض تجري ضمن العلاقات الجيدة والنوايا الحسنة
رئيس الوزراء يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله
البطريرك الراعي من السراي الحكومي: لا يجوز الإبقاء على مجلس الوزراء معطّلاً
تجمع العلماء المسلمين في لبنان يؤكد على الوحدة في مواجهة مؤامرات الأعداء
لقاء بين وزيري خارجية الصين وأفغانستان في الدوحة والأخير يقدم هدية لوانغ يي
الرئيس البولندي وملك الأردن: لتعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة جهود مكافحة الارهاب
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري
مساعد وزير النفط الايراني: 14 مليار دولار عوائد البلاد السنوية من البتروكيمياويات
ولي العهد: سنعد برنامجًا اقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الاضراب عن الطعام سلاح صمود الأسرى
تشغيل سد الشهيد سليماني في منطقة لانو الحدودية
انطلاق الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية
الخارجية السورية: العدوان الصهيوني فجر اليوم على المنطقة الجنوبية محاولة لدعم الإرهابيين
مفوضية الإنتخابات: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة
الاعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى التحالف السعودي في مأرب وشبوة
اوزبكستان تطمح للوصول الى الخليج الفارسي عبر ميناء جابهار
برلماني ايراني يحذّر من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا
مسؤول ايراني: حقوق الانسان تحولت الى اداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية
3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في إطلاق الجيش السوداني النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب
تل أبيب تجري أكبر مناورة جوية لها على الإطلاق بمشاركة دولية وبحضور إماراتي