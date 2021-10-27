جمعية حماية المستهلك: قادمون على ارتفاع بالاسعار سيضِر بالتجار والمستهلكين

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن "آثار جائحة كورونا بدأت تظهر هذه الفترة نتيجة صعوبات وتعقيدات الشحن وإرتفاع الاسعار من مصدرها الاساسي من دول العالم المختلفة، ما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل واضح".

وفي تصريح لتابناك ، لفت هنية إلى أن "الارتفاعات الحقيقية ستحدث مع بدايات الشهر القادم، وبحسب دراساتنا فالارتفاعات ستصل الى نسبة 20 بالمئة، وهذا سيترك انعكاسا سلبيا على المستهلك والسوق الفلسطيني وانعكاسات سلبية على صغار التجار أيضا".

أضاف: "اعتمادنا في التعاملات التجارية على المعابر والموانئ الاسرائيلية وهذا يؤثر سلبيا علينا كتجار ومستهلكين فلسطينيين".

ووجه هنية عبر يونيوز رسالة الى كل من الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتضاد دعاهما فيها الى "إتخاذ اجراءات لمنع الاثر السلبي على المستهلك والتاجر في ظل انخفاض القدرة الشرائية".