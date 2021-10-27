البطريرك الراعي من السراي الحكومي: لا يجوز الإبقاء على مجلس الوزراء معطّلاً

أكد ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، أنه "لا يجوز الإبقاء على ​مجلس الوزراء​ معطّلاً وألا يتمكن من الاجتماع للأسباب المعروفة، ولا ​لأن الأزمة​ الاقتصادية على ما هي عليه".

موقع تابناك الإخباري_وعقب لقائه رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​، في السراي الحكومي، اليوم الثلاثاء، قال الراعي: "علاقة صداقة قديمة تجمعني برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان من الضروري أن أزوره في هذا الظرف الصعب الذي نمرّ فيه، وقد طرحنا حلولاً معه ومع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ قبله".

وأكد "إننا متفقين على ذات الحلول، انطلاقا من الدستور والقوانين، وسأعود مطمئن البال فهناك بابا للحل انطلاقا من روح المسؤولية لتعود البلاد لاستعادة حياتها".

وأكد أنه من غير الممكن أمام الرأي العام العالمي بأن تبقى الدولة معطلة، وعلينا ان نواصل هذا الموضوع كي نصل إلى تنفيذه".