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لقاء بين وزيري خارجية الصين وأفغانستان في الدوحة والأخير يقدم هدية لوانغ يي

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى رفع التجميد عن الأصول الأفغانية لتمكين الحكومة المؤقتة من جهودها لتوسيع الحكومة وخدمة الشعب الأفغاني.
رمز الخبر: ۵۹۲۵۷
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وعقب لقائه وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان في العاصمة القطرية الدوحة، دعا وانغ يي واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم في ما يخص تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان لمنع موجة لجوء جديدة.

وأكد الوزير الصيني أن بلاده تحترم الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بقيادة طالبان وتدعو الجميع إلى التفاعل أكثر مع الحركة، حتى تتمكن من توسيع الحكومة الحالية بما فيه مصلحة الشعب الأفغاني. وأشار الوزير الصيني إلى أن بكين تقود حوارات مع دول غربية عدة بشأن الوضع في أفغانستان لكنه من السابق لأوانه الحديث عن أي اعتراف دولي أو صيني في الوقت الراهن بحكومة طالبان.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية عبد القهار بلخي -في تغريدة- إن الجانبين ناقشا العلاقات الدبلوماسية والتجارة الثنائية وتوفير فرص التعليم للطلاب الأفغان في الجامعات الصينية. وأضاف بلخي أن الجانب الأفغاني شكر الصين على المساعدات الإنسانية مجددا، وأكد التزام بلاده بعدم استخدام أراضي أفغانستان ضد الصين.

وحسب المتحدث، فإن وزير الخارجية الصيني رحب بالتطورات الإيجابية الأخيرة في أفغانستان وأشاد بعلاقات الصين وأفغانستان التاريخية، وأكد أن بكين ستعمل على أساس المصالح المشتركة بين البلدين من دون التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية. وقال بلخي إن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات وإنشاء آلية لتعزيز التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

وخلال اللقاء، قدم الوزير الافغاني لنظيره الصيني هدية، فيما يظهر الفيديو سعادة وانغ يي بها.


         

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