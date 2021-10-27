الرئيس البولندي وملك الأردن: لتعزيز التعاون بين البلدين ومواصلة جهود مكافحة الارهاب

عقد ملك الأردن عبدالله الثاني، في العاصمة البولندية وارسو اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، ركزت على آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.

موقع تابناك الإخباري_وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية.

وناقش الطرفان قضايا الأمن الغذائي ووباء كورونا، إذ جدد جلالته التأكيد على أهمية التعاون العالمي للتصدي لهذه التحديات.

وشدد ملك الأدرن خلال المباحثات على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وجدد الملك عبدالله التأكيد على التزام بلاده بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن اتخذ السلام خيارا استراتيجيا.

وأشاد بمواقف بولندا الداعمة لجهود السلام على أساس حل الدولتين، مؤكدا أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

ولفت الملك إلى مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وفي مجال الجهود الدولية، شدد الملك على أهمية مواصلة الجهود المبذولة على مختلف الصعد في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

من جهته، رحب الرئيس البولندي بزيارة الملك عبدالله، لافتا إلى حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة بينهما وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات نائب رئيس الوزراء الاردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، جعفر حسان، وعدد من كبار المسؤولين البولنديين.

وعقب المباحثات، زار ملك الأردن نصب الجندي المجهول في العاصمة البولندية وارسو، ووضع إكليلاً من الزهور.

وعلى هامش الزيارة، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب وزير الخارجية البولندي بيوتر وورزيك مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارتي البلدين.

كما وقع الطرفان على برنامج تعاون بين حكومتي البلدين في مجالات الثقافة والعلوم والتعليم للسنوات 2021-2024.