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أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ إطلاقات صاروخية بمنظومتي "بال" و"أوتيوس"

نفذت الفرقاطة "الأدميرال جريجوروفيتش" التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إطلاقات صاروخية مشتركة مع أطقم قتالية لمنظومات "بال" و"أوتيوس" الصاروخية الساحلية المضادة للسفن.
رمز الخبر: ۵۹۲۵۵
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ وقال المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود في بيان له إنه خلال التمرين تمكن طاقم الدفاع الجوي التابع للفرقاطة من اكتشاف الصاروخ الهدف الذي أطلقته منظومة "أوتيوس"، وأصابه بنجاح على مسافة أكثر من 40 كيلومترا.

بالإضافة إلى ذلك دمر طاقم منظومة "بال" مجموعة سفن تابعة للخصم المفترض على الخطوط البعيدة والقريبة، وفيما بعد أثبت قدرته على استيفاء المعايير الخاصة بتغيير مواقع الإطلاق وإعادة التزود بالذخيرة.

ولضمان السلامة، تم إغلاق منطقة التدريبات البحرية أمام حركة الملاحة، وشارك في عملية الإغلاق 20 من السفن الحربية وسفن الإسناد التابعة لأسطول البحر الأسود.

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