أسطول البحر الأسود الروسي ينفذ إطلاقات صاروخية بمنظومتي "بال" و"أوتيوس"

موقع تابناك الإخباري_ وقال المكتب الإعلامي لأسطول البحر الأسود في بيان له إنه خلال التمرين تمكن طاقم الدفاع الجوي التابع للفرقاطة من اكتشاف الصاروخ الهدف الذي أطلقته منظومة "أوتيوس"، وأصابه بنجاح على مسافة أكثر من 40 كيلومترا.

بالإضافة إلى ذلك دمر طاقم منظومة "بال" مجموعة سفن تابعة للخصم المفترض على الخطوط البعيدة والقريبة، وفيما بعد أثبت قدرته على استيفاء المعايير الخاصة بتغيير مواقع الإطلاق وإعادة التزود بالذخيرة.

ولضمان السلامة، تم إغلاق منطقة التدريبات البحرية أمام حركة الملاحة، وشارك في عملية الإغلاق 20 من السفن الحربية وسفن الإسناد التابعة لأسطول البحر الأسود.