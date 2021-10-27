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طوكيو تتبرع بـ 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا وتصبح ثالث أكبر مزود للقاحات في العالم

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن بلاده ستصبح ثالث أكبر مزود في العالم للقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أنّه من المقرر أن يبلغ عدد تبرعات اليابان من اللقاحات التي أرسلتها إلى 20 دولة ومنطقة إلى 30 مليون جرعة بعد تسليم شحنة إضافية إلى تايوان.
رمز الخبر: ۵۹۲۵۳
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاءت تصريحات موتيجي ضمن مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء، مضيفًا: "نأمل أن يساعد توفير اللقاحات من اليابان في منع انتشار مزيد من عدوى فيروس كورونا".

ويشار إلى أنّ "اليابان قد بدأت في تقديم جرعات من لقاح استرازينيكا محلية الصنع إلى البلدان الأخرى، ومن المقرر تسليم 300 ألف جرعة إضافية إلى تايوان غدًا الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي التي أرسلته طوكيو من اللقاحات إلى تايبيه 4.2 مليون جرعة.

وكانت اليابان قد قدمت نحو 4 ملايين جرعة لقاح لكلاً من فيتنام وإندونيسيا، اللتان تربطهما علاقات وثيقة مع اليابان، وفي وقت سابق تعهد رئيس الوزراء الياباني السابق يوشيهيدي سوجا بالتبرع بـ 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، وشهدت اليابان انخفاضًا حادًا في حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 يوميًا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التطعيم.

ويذكر أنّ عدد من الدول المتقدمة التي لديها إمدادات وفيرة، تقوم بتقديم جرعات إلى بلدان أخرى، وذلك في ظل صعوبة الوصول المتكافئ إلى لقاحات كوفيد-19 وتكثف الولايات المتحدة والصين دبلوماسية اللقاح هذه.

وفي سياق متصل ذكرت جامعة، جونز هوبكنز، الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 244 مليونا و59 ألفا وحالة إصابة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و954 ألفا و574 وفاة.​

 

         

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