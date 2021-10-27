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منتخب افغانستان للكريكيت يفوز على اسكتلندا ومسؤولون من طالبان يهنئون

هزمت أفغانستان اسكتلندا في مباراة كأس العالم العشرين للكريكيت أقيمت في الشارقة في الإمارات، امس الاثنين، وهو أول انتصار كبير للفريق منذ سيطرة طالبان على البلاد.
رمز الخبر: ۵۹۲۵۰
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_فازت أفغانستان بالتعادل واختارت أن تسدد في أول مباراة لها في السوبر 12 ضد اسكتلندا في كأس العالم العشرين للكريكيت يوم الاثنين.

واحتلت اسكتلندا الصدارة بعد أن تغلبت على بنغلادش في التصفيات قبل أن تتغلب على بابوا غينيا الجديدة وتشارك في استضافة عمان لتتأهل.

وتوجه مسؤولو طالبان عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين بالتهنئة الى المنتخب الأفغاني للكريكيت بفوزه بمباراة كأس العالم العشرين، فيما لوحظ هدوء في شوارع كابول حيث كان يتم الاحتفال بهذه الانتصارات في بالألعاب النارية وإطلاق النار الاحتفالي والحماس في الماضي.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر: "تهانينا للفريق ونتمنى لهم المزيد من النجاح في المستقبل".

كما شارك في الثناء متحدث باسم مكتب طالبان في قطر، قائلاً: "نأمل في تحقيق إنجازات مماثلة بل وحتى أعلى في مجالات أخرى ، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية".

وغرّد ممثل طالبان المعيّن لدى الأمم المتحدة، سهيل شاهين: "أحسنتم يا شباب!".

من جانبه، قال الرئيس الافغاني السابق، أشرف غني، الذي فر من البلاد، إن الانتصار "بعث أملاً جديداً في قلوب الجميع بأن هذه الأمة على قيد الحياة ولا يمكن لأحد أن يأخذها كرهائن!".

وسيقود محمد نبي المحنك أفغانستان، التي لم تلعب سوى ثلاث مرات في T20 منذ مارس من العام الماضي، لكنه قال إن الفوز على جزر الهند الغربية في مباراة استعدادية كان "جيدًا حقًا".

ويجتمع مجلس الكريكيت الدولي الحاكم الشهر المقبل لتحديد مستقبل اللعبة في أفغانستان تحت حكم طالبان.


         

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