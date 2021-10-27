وقفة في رام الله إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام

شاركت فعاليات رام الله والبيرة في وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد الاعتقال الإداري.

موقع تابناك الإخباري_وإعتصم المشاركون في محيط ميدان المنارة، ثم إنطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة، ورفعوا صور الأسرى المضربين، ورددوا شعارات تنادي بحريتهم، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، لا سيما أن بعضهم وصل إلى مرحلة الخطر التي تهدد حياتهم.

ويواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 101 يوم.

والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ (94 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (77 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (68 يوما)، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم (60 يوما)، وعياد الهريمي منذ (31 يوما)، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع.