إعادة التدريس حضوريا في المدارس والجامعات بعد إغلاق طويل بسبب تفشي فيروس كورونا

أعادت فنزويلا أمس الاثنين فتح المدارس والجامعات التي تضم أكثر من 11 مليون طالب، بعد إغلاق طويل بسبب تفشي فيروس كورونا.

موقع تابناك الإخباري_وكانت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أجلت استئناف العودة إلى المدارس حضوريا عدة مرات، وسط ارتفاعات جديدة في الإصابات وتأخيرات في التطعيم.

من جهته، أعلن وزير الشباب ميرفين مالدونادو إن 8.7 مليون طفل سيعودون إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء البلاد وأن حوالي 3.1 مليون طالب سيستأنفون الدراسة في الجامعات.

وبحسب بيانات رسمية، إن 56٪ من السكان البالغ عددهم 28.7 مليون قد تم تطعيمهم، على الرغم من أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تقول إن 21.6٪ فقط يتمتعون بالحماية الكاملة ضد فيروس كورونا.