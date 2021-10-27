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ولي عهد الاردن يدعو لاتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي

دعا ولي العهد الاردني الحسين بن عبدالله الثاني، إلى "الاتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغير المناخي عبر اعتماد أساليب الزراعة الحديثة التي توفر الموارد المائية واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة".
رمز الخبر: ۵۹۲۴۰
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ولي العهد خلال كلمة له في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض امس الاثنين التي شارك بها مندوباً عن الملك الاردني عبدالله الثاني، إن "الأردن يواجه تحديات مناخية مختلفة أبرزها ندرة المياه فقد تأثرت موارد الأردن بشكل كبير جراء استقبال موجات متتالية من اللجوء على مدار العقد الماضي، ومع ذلك فإن الأردن لم يغفل أهمية الحفاظ على البيئة."

واضاف الحسين "استهدفت خطتنا الوطنية للنمو الأخضر 2021 – 2025 قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات، وإن مساهماتنا الوطنية المحددة لعام 2030 لتقليل الانبعاثات تمثل التزامنا في هذا الاتجاه لنكون شريكا إقليميا ودوليا في جهود مواجهة التغير المناخي والتخفيف من تبعاته".

وأردف "لنضع السياسات المناسبة ولنوفر التمويل المستدام لننهض في مواجهة التغير المناخي وأيضا يجب ألا ننسى ضرورة تغيير النظرة السائدة تجاه هذا التحدي ولنعمل على تطوير النظام التعليمي الذي سيساهم في تطوير الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية.. هذا واجب حقيقي تجاه هذا الجيل والأجيال المقبلة".

وشكر ولي العهد الاردني السعودية على تنظيم القمة التي تركز على التغير المناخي، وقال إنه "أهم تحديات هذا العصر"، لكنه للأسف لا يلقى الاهتمام المطلوب.

وقال ولي العهد الاردني إن الكتب السماوية حثت على الحفاظ على البيئة وربطته بالإيمان، مضيفاً أن "الإسلام دعانا إلى عدم قطع الأشجار أو الإسراف في الماء أو حتى الصيد في غير أوقاته فهذه ثقافة الإنسان الواعي المدرك لواقعه وهذه حضارته"، وعبر عن أمله في تخطي مخرجات هذه القمة حدود الإقليم لأن آثار التغير المناخي لا تعترف بالحدود وعلينا جميعا الوقوف أمام هذا التحدي".

وذكر ولي عهد الاردن في كلمته "نرى في منطقتنا ما يدعو للأمل في هذا السياق مثل المشاريع الخضراء التي انطلقت في المملكة العربية السعودية لتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص ومئات الآلاف من فرص العمل مع الحفاظ على البيئة".

 

         

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