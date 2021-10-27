الرئيس عون: لبنان لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية

طمأن الرئيس اللبناني ميشال عون إلى أن لبنان "لن يتنازل عن حقوقه في المفاوضات غير المباشرة لترسيم حدوده البحرية، وأن اللبنانيين سينالون حقوقهم".

موقع تابناك الإخباري_مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، وفدا من المجلس الوطني للاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ، وضم، إبراهيم عوض، فؤاد دعبول، غالب قنديل، بول خليفة، ريتا شرارة، جورج حجار والمحامية لميا دومينيك خوري محفوظ.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس عون دعمه للاعلام بعيدا من الشتائم، معتبرًا أن "الاعلام الحر الصادق هو بمثابة "بوصلة" للمسؤول يساعده في اتخاذ قراراته، واذا لم يقم بهذا الدور، يضر الاعلام نفسه".

وطالب الرئيس عون الاعلام بـ"ممارسة النقد البناء، وأن تكون حرية الاعلام تحت سقف الحقيقة مهما كانت هذه الحقيقة"، مشددًا على دعمه الكامل "للحرية الإعلامية في هذا السياق، ولكن بعيدا عما نشهده مثلا في وسائل التواصل الاجتماعي من شتائم لا تخضع للقضاء ولا للقوانين".

وأشار إلى أن "سبب مهاجمتي من قبل وسائل الاعلام يعود لكوني أطبق مواد الدستور الذي اقسمت على المحافظة عليه".

ولفت الرئيس عون إلى أنه عقب احداث الطيونة وما شهدته، اجرى اتصالات بالاطراف المعنية وليس بطرف واحد بغية تهدئة الامور، أوضح أنه "في ضوء النقاشات التي شهدتها الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، ارتأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم الدعوة إلى جلسات جديدة قبل حل المشكلة بشكل ملائم".