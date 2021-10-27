فصائل المقاومة في ذكرى استشهاد الشقاقي: لتصعيد حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني

موقع تابناك الإخباري_وحذرت الفصائل في بيان العدو الصهيوني من استمرار حملته الاستيطانية المسعورة بحق الأراضي الفسطينية، واعتدائه على المقبرة اليوسفية في القدس بالتجريف والهدم، وأكدت أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الجرائم الصهيونية بحق ارضنا ومقدساتنا.

ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة بتصعيد حالة الاشتباك مع العدو الصهيونى بكافة الأدوات والوسائل المتاحة، "حتى يعلم أن استمرار احتلاله لأرضنا وقدسنا يعنى تكلفة باهظة سيدفعها من دماء جنوده والمغتصبين الصهاينة".

وأكدت الفصائل للأسرى الأبطال المضربين عن الطعام أننا واثقون من نصركم على جلادكم كما انتصر من قبلكم، "ولن يستطيع العدو كسر إرادتكم وإنما النصر صبر ساعة، ونطالب الهيئات الحقوقية الدولية التدخل فوراً لإنقاذ اسرانا من جرائم العدو الصهيوني".

كما أكدت الفصائل أن خيارات المقاومة مفتوحة في الرد على جرائم العدو بحق أسرانا الابطال في سجون الإحتلال، وقال "لن يهدأ لنا بال حتى تحريرهم من سجون الاحتلال وان خيار المقاومة الأقوى لتحرير الأسرى هو عملية تبادل مشرفة تقودها المقاومة".

وشددت الفصائل رفضها للإعتقالات السياسية والتي لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني وتزيد حدة الانقسام، واستغربت من هذه الأفعال المضرة بالمصلحة الوطنية، وتساءلت لمصلحة من يتم اعتقال الأسرى المحررين خالد حلايقة وعبدالقادر مصباح؟ واعتقال خلية لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة؟

وقالت الفصائل "تمر علينا اليوم ذكرى استشهاد القائد المجاهد الدكتور فتحي الشقاقي، التي تتزامن مع انتصار مشرف للحركة الاسيرة، وما زالت تُحيط بنا المؤامرات من كل جانب لتستهدف قضيتنا وهويتنا ووجودنا وتاريخنا وحياتنا ومستقبل أجيالنا على هذه الأرض المباركة التى ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش فى ظلال ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم والتى نستلهم منها اخلاقه وصبره وجهاده، وبالرغم من التضحيات الكبيرة التى قدمها شعبنا على مدى أكثر من قرن من الزمان ، إلا أن نضال شعبنا لم يتوقف ولم يتنازل ولم يرفع الراية البيضاء ولن يقبل باستمرار الاحتلال لأرضنا وقدسنا وأقصانا والمعركة مفتوحة ومستمرة حتى تحقيق أهدافنا بالحرية والعودة".

وتابعت "يعيش العدو أسوأ مراحله منذ احتلاله أرضنا حيث استطاعت المقاومة الفلسطينية تحقيق معادلة توازن الرعب والردع فى ساحات المعركة، وقد تقهقرت قوة ردعه كثيراً أمام قوة ضربات المقاومة خصوصاً فى معركة "سيف القدس" حين يعترف قائد المشاة الصهيونى ياؤول ستيك ان المجتمع الصهيونى لم يعد يحتمل اى معركة مع مقاومة غزة نتيجة الخسائر البشرية التى مُنى بها فى الحرب الاخيرة، وجاءت عملية نفق الحرية فى سجن جلبوع لتكشف هشاشة وضعف المنظومة الامنية الصهيونية ، ليبقى العدو الصهيونى يعيش هذا الارباك السياسى والهاجس الوجودى حتى يتم دحره عن أرضنا".

وختمت بيانها بالقول "سيبقى سلاح المقاومة مشهراً فى وجه العدو الصهيونى، ولن يُغمد "سيف القدس" طالما بقي الاحتلال جاثماً على أرضنا".