وزير خارجية تونس يؤكد من الرياض مساندة ولييّ عهد السعودية والكويت لتدابير الرئيس سعيّد

أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، مساندة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للإجراءات التّي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، منذ 25 تموز/يوليو 2021، والوقوف إلى جانب تونس خلال المرحلة القادمة في كافة المجالات.

موقع تابناك الإخباري_وقال وزير الخارجية في تصريح صحفي، على هامش انعقاد أشغال الدورة الأولى لمبادرة قمّة الشرق الأوسط الأخضر، المنعقدة بالرياض، إن "السعودية تتابع الوضع في تونس، وستساندها كي تستعيد استقرارها في محيطها كما في الماضي".

وأوضح، في هذا الشأن، أنه "تم إعطاء تعليمات على المستوى التقني والفني، كي يقع استكمال مسار المباحثات الجارية بين البلدين في عديد المجالات منذ فترة، كي تفضي إلى عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة القادمة".

وعلى صعيد متصل، أكّد الجرندي، مساندة ولي عهد الكويت بدوره للتدابير الاستثنائية، التّي اتخذها الرئيس التونسي، ودعمه لتونس، معلنا أنه "سيتم قريبا جدا إرساء لجنة مشتركة بين الطرفين يتم التباحث من خلالها في عديد مجالات التعاون، والمجالات الاستثمارية بعيدة المدى من أجل التأسيس لعلاقات مستدامة".