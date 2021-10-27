تواصل التظاهرات المنددة بنتائج الانتخابات في تلعفر لليوم الثامن على التوالي

تواصلت التظاهرات المنددة بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في قضاء تلعفر شمالي العراق لليوم الثامن على التوالي.

موقع تابناك الإخباري_وتظاهر المعترضون على نتائج الانتخابات على مقربة من مكتب المفوضية للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، متهمين مفوضية الانتخابات وجهات خارجية بتزوير الانتخابات وسرقة أصواتهم.

وطالب المتظاهرون مفوضية الانتخابات بالعدول عن قراراتها والبدء الفوري بالعد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع وإعادة الاصوات المسروقة ومحاسبة المتلاعبين بالنتائج واحالتهم الى المحاكم.

كما استنكر المتظاهرون تدخل جهات خارجية في تزوير النتائج وإبعاد جميع أشكال التدخلات والتأثرات من الامم المتحدة المتمثلة بمبعوثة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت والتدخل الامريكي الاماراتي السافر.