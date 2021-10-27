الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل تنمية عالمية متوازنة وشاملة

في مؤتمر رسمي بمناسبة الذكرى الـ50 لاستعادة الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة من أجل تنمية عالمية متوازنة وشاملة.

موقع تابناك الإخباري_التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ امس الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر رابط فيديو، وتعهد بتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة للعمل من أجل مرحلة جديدة من التنمية العالمية المتوازنة والمنسقة والشاملة.

وأشار شي إلى أن يوم الاثنين يصادف الذكرى الـ50 لاستعادة الصين مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة، قائلا إن المؤتمر التذكاري الذي عقدته الصين يهدف إلى استعراض المسار الحافل بالأحداث الذي غطته الصين والأمم المتحدة معا وتأسيس عالم أفضل معا من نقطة بداية تاريخية جديدة.

وقال شي إن "التاريخ أثبت مرارا أنه مهما كانت قوة الدولة، فإنها لا تستطيع فرض سلطتها على دول أخرى عن طريق الهيمنة، ناهيك عن السيطرة على العالم". وأضاف أنه "في مواجهة القضايا الاقليمية الساخنة، ينبغي الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترام إرادة شعوب الدول المعنية، واللجوء إلى التسوية السياسية."

وأضاف الرئيس الصيني أن "هناك نظام واحد وحكم واحد ومجموعة واحدة من القوانين في العالم، ويجب أن تتصرف جميع الدول وفقا لهذا الإطار، بدلا من أن تفعل ما يناسبها. وبالنسبة للدول الكبرى، يتعين عليها أن تحترم بعضها البعض وأن تتعايش بشكل سلمي وأن تعمل من أجل منفعة مشتركة على أساس متبادل الربح، ما يخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي".

وأشار شي إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشدة على تنمية ومعيشة شعوب جميع الدول، خاصة الدول النامية، قائلا إنه "يتعين علينا إعطاء أهمية إلى الاستجابة المشتركة للجائحة والتعافي الاقتصادي وإنجاز عمل جيد في الجبهتين."

ودعا إلى تعزيز مساعدة الدول النامية في مكافحة الجائحة، وتوزيع اللقاحات بشكل عادل ومعقول في العالم، للمساعدة في جعل اللقاحات منفعة صحية عامة.

واكمل شي إن الصين "مستعدة لتعزيز التنسيق مع الأمم المتحدة لدعم تطبيق مبادرة التنمية العالمية، وحل مأزق التنمية في الدول النامية، والمساعدة في تطبيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والعمل من أجل مرحلة جديدة من التنمية المتوازنة والمنسقة والشاملة".

وحث الدول على "تطبيق اتفاقية باريس بشكل فعال، والالتزام بمبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متفاوتة، والقيام بمسؤولياتها الخاصة تجاه تقليل الانبعاثات بإخلاص، ومساعدة الدول النامية على تسريع التحول الاقتصادي".

واستطرد شي قائلا إن الصين ستحترم وعودها بالأفعال، حيث أعلنت إجراءات وطنية للاستجابة إلى التغير المناخي.

وأشار شي إلى أن "الاجتماع الـ15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي ومؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثاني للنقل المستدام، اللذين عقدتهما الصين والأمم المتحدة بشكل مشترك، حشدا توافقات جديدة للتنمية المستدامة، قائلا إن الصين ستدعم قضية حماية التنوع البيولوجي في الدول النامية".

وأكد شي أن "الخبرة المهمة التي حصلنا عليها من التعاون بين الصين والأمم المتحدة على مدار 50 عاما، هي أننا يجب أن نتمسك بشدة بمبادئ الأمم المتحدة وأن نظل ملتزمين بالتعددية وأن نسهم بجد في تحقيق السلام والتنمية في العالم". وقال شي إن الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول من أجل تأسيس مجتمع مصير مشترك للبشرية.