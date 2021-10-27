بن راشد: تكنولوجيا الفضاء تدعم توجهاتنا التنموية وتفتح أمامنا آفاقاً غير مسبوقة للتميز

اكد حاكم دبي محمد بن راشد أن قطاع تكنولوجيا وأبحاث الفضاء بات يشكل مكونا رئيسيا من مكونات منظومة التطوير الشاملة في الإمارات، لما له من قيمة مؤثرة في دعم التوجهات التنموية الطموحة لبلاده. واضاف: سنتوجه إلى كوكب الزهرة ولن يقف طموحنا عند أي سقف.

موقع تابناك الإخباري_أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن طموح الإمارات الفضائي لن يقف عند سقف معين، وأن الخطوة القادمة بعد كوكب المريخ هي التوجه إلى كوكب الزهرة.

وخلال زيارته لمعرض المؤتمر الدولي للفضاء الذي يعقد دورته الـ72 في دبي، امس الاثنين، قال بن راشد: "وصلنا إلى المريخ، وسنتوجه إلى كوكب الزهرة، ولن نتوقف عن رفع سقف الطموح إلى مستويات أعلى وصولا إلى كل ما يخدم الإنسان ويضمن سعادته في الحاضر والمستقبل".

وشدد بن راشد على أن "قطاع تكنولوجيا وأبحاث الفضاء بات يشكل مكونا رئيسيا من مكونات منظومة التطوير الشاملة في الإمارات"، مشيرا إلى أن هذا القطاع "له قيمة مؤثرة في دعم التوجهات التنموية الطموحة للدولة، وما يؤهل له من فرص غير مسبوقة للتميز".

وتابع: "نعقد طموحات كبيرة على قطاع الفضاء لدعم اقتصادنا المعرفي ودفع التنمية المستدامة لخدمة شعبنا ومنطقتنا والعالم ومستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وعن خطط الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء، كشف عن سعي بلاده "لتحقيق إنجازات جديدة في مجال الفضاء بشراكات عالمية قوية مع أكبر المؤسسات والهيئات العلمية المتخصصة".

ويشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 110 دول وما يزيد على 4000 مشارك، و350 من المحترفين الشباب في القطاع وخبراء الفضاء من جميع أنحاء العالم.