نائب حاكم دبي وولي العهد البحريني يبحثان في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى نائب حاكم دبي مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس اللإثنين، ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في العاصمة السعودية الرياض.

موقع تابناك الإخباري_وتناول اللقاء العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما والتي تقوم على أسس متينة من التفاهم والتعاون المشترك.

وتطرق الجانبان إلى الجهود التي تقودها السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.