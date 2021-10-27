الاحتلال يواصل التجريف وطمس المقبرة اليوسفية في القدس المحتلة

واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية، لليوم الثاني على التوالي.

موقع تابناك الإخباري_وتأتي أعمال التجريف بعد يوم واحد فقط من قيام ما تسمى "بسلطة الطبيعة" معززة بقوات من قوات الاحتلال وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس، بنبش قبورا تم طمسها بالكامل وبشكل نهائي يوم أمس، تمهيدًا لتحويلها إلى "حديقة توراتية".

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات قيام جرافات الاحتلال بتجريف عدة قبور من المقبرة والتي تعج برفات عموم أهل مدينة القدس وكبار العلماء، إلى جانب مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب.

كما تأتي عمليات التجريف بعد أن رفضت محكمة الاحتلال في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس، منع بلدية الاحتلال من مواصلة أعمال نبش وانتهاك حرمة قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء.

يشار إلى أن جرافات الاحتلال جرفت قبل أسابيع أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء، التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث ظهرت أجزاء من رفات وعظام شهداء وموتى، ما أثار غضبًا واسعًا بين المقدسيين.

وعقب ذلك أعاد المواطنون دفن رفات الشهداء والموتى في المقبرة، قبل أن تجدد سلطات الاحتلال اليوم نبشها وطمسها بالكامل.