بن سلمان يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول على هامش قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

على هامش اعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" امس، التقى ولي عهد السعودية محمد بن سلمان مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول أبرزها قطر وتونس وباكستان وروسيا.

موقع تابناك الإخباري_التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان امس الاثنين، على هامش اعمال قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" المنعقدة في الرياض، مسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول.

وفي لقاء بن سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

وخلال لقائه مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، جرى استعراض مبادرات بلاده النوعية للمحافظة على البيئة، ومن أبرزهما مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كما التقى بن سلمان امس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وجرى استعراض الجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها

وايضا، التقى بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي أليكساندر نوفاك، وجرى خلال اللقاء، بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.