النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۳مشاهدات
‍ پ

ولي العهد: سنعد برنامجًا اقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان أن بلاده ستعد برنامجًا إقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
رمز الخبر: ۵۹۲۲۵
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلن بن سلمان خلال ترؤسه النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة "السعودية الخضراء" في الرياض، أمس الاثنين، عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في السعودية، "لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها الإسهام في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء".

وأشار إلى "إطلاق المملكة مبادرات في مجال الطاقة من شأنها تخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي يمثل "تخفيضا طوعيا بأكثر من ضعف مستهدفات المملكة المعلنة فيما يخص تخفيض الانبعاثات".

وشدّد على "بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضي محمية جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحتها".

وجدّد ولي عهد السعودية التأكيد على "عزمه تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة".

كما وأعلن عن "نية المملكة الانضمام إلى الاتحاد العالمي للمحيطات، وإلى تحالف القضاء على النفايات البلاستيكية في المحيطات والشواطئ، وإلى اتفاقية الرياضة لأجل العمل المناخي، بالإضافة إلى تأسيس مركز عالمي للاستدامة السياحية، وتأسيس مؤسسة غير ربحية لاستكشاف البحار والمحيطات".

وقال: "هذه الحزمة الأولى من المبادرات تمثل استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القسام تحيي ذكرى انطلاق أول صاروخ محلي الصنع عام 2002
نشهد اليوم مرحلة افول وضعف اميركا المجرمة واذنابها بالمنطقة
مفاوضات فيينا بين جدية طهران وتخبط واشنطن وتقاعس الترويكا
سوريا توقع عقد كهرباء مع شركة إيرانية
وزير الطرق الايراني: الاتفاق مع تركمنستان على تطوير العلاقات في مجالات النقل والطاقة والتجارة
الجيش اليمني يحرر مديرية الجوبة في محافظة مأرب
بايدن يثير ناشطي التواصل الإجتماعي بعدما سعل في يديه وذهب ليصافح الجمهور
إيران تحصل على إنجازات كبيرة في مجال الفضاء السيبراني
ميقاتي يعلق على تصريحات وزير الاعلام حول الحرب على اليمن: لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا
ارشادي: تعيين مقرر خاص لإيران غير عادل وذو دوافع سياسية
باحثون إيرانيون يصنعون أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم في المصافي
وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره البيلاروسي اوضاع الرعايا الايرانيين
قيادات عراقية تستنكر الهجوم الارهابي في المقدادية ودعوات الى توحيد الصفوف
مسؤول ايراني يعلن السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد
النخالة يؤكد على أهمية تعزيز المقاومة ووحدتها على امتداد فلسطين
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري
مساعد وزير النفط الايراني: 14 مليار دولار عوائد البلاد السنوية من البتروكيمياويات
ولي العهد: سنعد برنامجًا اقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الاضراب عن الطعام سلاح صمود الأسرى
تشغيل سد الشهيد سليماني في منطقة لانو الحدودية
الخارجية السورية: العدوان الصهيوني فجر اليوم على المنطقة الجنوبية محاولة لدعم الإرهابيين
انطلاق الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية
برلماني ايراني يحذّر من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا
3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في إطلاق الجيش السوداني النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب
مفوضية الإنتخابات: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة
الاعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى التحالف السعودي في مأرب وشبوة
اوزبكستان تطمح للوصول الى الخليج الفارسي عبر ميناء جابهار
مسؤول ايراني: حقوق الانسان تحولت الى اداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية
وزير الدفاع يبحث مع السفير الياباني لدى بغداد قضايا ذات اهتمام مشترك