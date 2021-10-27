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لافروف من اوسلو: لا توجد علاقات بين روسيا والناتو

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن وصف العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بأنها سيئة، لأنه لا توجد علاقات أصلاً بينهما في الوقت الراهن.
رمز الخبر: ۵۹۲۲۲
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن وصف العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بأنها سيئة، لأنه لا توجد علاقات أصلاً بينهما في الوقت الراهن.

وأضاف لافروف في أعقاب مباحثاته مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد، أمس الاثنين، إن "الناتو ليس صديقًا لروسيا، وهم قرروا أنهم لا يريدون أن يكونوا أصدقاء. ووصفوا روسيا والصين بأنهما تهديد للناتو".

وتابع قائلاً: "صديقي الطيب ينس ستولتنبرغ الذي كان رئيسًا جيدًا للحكومة النرويجية يقول الآن إن الناتو يجب أن يكون مسؤولًا عن أمن العالم بأسره".

وأردف أن "الخلافات التي لدينا الآن هي من مجال الإيديولوجية... ونعتقد أنه يجب التركيز على الواقع، بينما تتجه تخيلات الناتو إلى ردع روسيا، والتحضير للهجمات عليها، مثلما قالت هذه السيدة في ألمانيا، إنهم يجب أن يكونوا على استعداد لأن يهددوا روسيا بالسلاح النووي... هذا كله خيال"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور.

وتابع الوزير الروسي قائلاً: "ربما ذلك يروق لها وللمعجبين بها... لكننا نريد الحفاظ على موقف براغماتي والتركيز على الأمور الإيجابية".

وأعرب لافروف عن أمله بأن تلتزم النرويج بتعهداتها في إطار الناتو، وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا أهمية العلاقات مع روسيا.

ودعا إلى إطلاق الحوار بين وزارتي الدفاع في البلدين، ومشاورات دائمة حول الأمن بين روسيا والنرويج.

وأكمل وزير خارجية روسيا أنه دعا وزيرة الخارجية النرويجية لزيارة روسيا في أي وقت مناسب لها.

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