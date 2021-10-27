النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

في ذكرى استشهاد القائد الشقاقي حركة الجهاد تؤكد: سلاحنا سيظل مشرعًا في وجه الاحتلال

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، ومع مرور 26 عامًا على اغتيال الموساد للأمين العام المؤسس فتحي الشقاقي في جزيرة مالطا ، إن الفكر الذي أسس له الشقاقي، لم يزل حاضرًا، يكبر ويترعرع، ولن توقفه كل المؤامرات.
رمز الخبر: ۵۹۲۲۰
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا اليوم الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الــ 26 لاستشهاد القائد المؤسس فتحي الشقاقي، مؤكدة " إن الفكر الذي أسس له الشقاقي، لم يزل حاضرًا، يكبر ويترعرع، ولن توقفه كل المؤامرات وهو ماضٍ حتى زوال الاحتلال عن فلسطين كل فلسطين، وحتى تعود للفلسطينيين ديارهم المسلوبة".

وقال البيان، "سلاحنا سيظل مشرعًا في وجه الاحتلال، واليوم نحن أكثر قوة وصلابة في السعي لتخليص حقنا من عدونا الغاصب، وما معركة سيف القدس منا ببعيد".

واضاف، "إن الفكر والرؤى الجهادية التي أسس لها القائد الشقاقي، لم تزل تؤتي ثمارها، وتزهر نصرًا، فها هم أبناؤه في سجون الاحتلال، يسجلون انتصارًا على سجانهم، بعد أن خاضوا معركة بطولية، رفضًا للإجراءات التعسفية والعدائية بحقهم، والتي أعقبت عملية انتزاع الحرية، التي نفذها أيضا ثلة من الأبطال الذين تربوا على فكر الأمين العام المؤسس فتحي الشقاقي".

وتابع بيان الجهاد، "ستبقى حركة الجهاد الإسلامي متمسكة بالمبادئ والثوابت التي عاش الشقاقي واستشهد لأجلها، وفي مقدمتها فلسطين كل فلسطين، من بحرها إلى نهرها، ملك للفلسطينيين، فحركة الجهاد راسخة ثابتة رسوخ وثبات الجبال، وبرهن على ذلك كل المحطات والمراحل التي مرت بها الحركة".

وأكد البيان، "رغم رحيل الشقاقي، ومحاولة العدو وأد المشروع الذي أسس له، إلا أن جذوة الصراع ظلت مشتعلة كما أراد المؤسس، وظل مشروع المقاومة والجهاد كابوساً يطارد الاحتلال، بل وأضحت ذكرى استشهاد الشقاقي مناسبة يتجدّد فيها التمسك بمقاومة وقتال العدو، فلا يهنأ بعيش على أرضنا حتى يأذن الله بكنسه وزواله".

وفي خامس نقطة من البيان، أكدت حركة الجهاد، "إن اغتيال المؤسس كان دافعاً نحو العمل وتطوير الحركة وتعزيز قدراتها القتالية والعسكرية، وتمتين بنيتها التنظيمية، وتوسيع قاعدتها الجماهيرية والشعبية التي تمتد اليوم في كل الساحات، وأصبح حضورها في كل مفاصل العمل الوطني وباتت تمثل -بفضل الله-، حالة وطنية وشعبية أصيلة ومتجذرة، وما ذلك إلا برعاية الله ومعيته ثم بالعمل والصبر والإصرار وتضحيات شهدائها وأسراها ورجالها المخلصين الذين يملؤون الأرض عملاً وجهاداً وتضحية".

وأردف البيان، "تأتي الذكرى اليوم، ولم تزل كثير من الأنظمة العربية تصر على التخلي عن فلسطين كقضية مركزية للأمة، وتهرول نحو إقامة علاقات تطبيع مع العدو الصهيوني، ظنا من تلك الأنظمة أن هذه العلاقات مع الاحتلال ستوفر لها الأمن، فيا للعجب كيف يبحث هؤلاء عن الأمن عند من لا يستطيع توفيره لنفسه!!

وختم البيان، "نوجه التحية للشهداء الذين قضوا على نهج الشهيد الشقاقي، وللأسرى المتمسكين بثوابتهم رغم عمق الجراح وصعوبة المرحلة، والتحية لشعبنا الفلسطيني الصامد الصابر في كل أماكن تواجده، والتحية موصولة للأسرى الأبطال الذين يواجهون صلف السجان بصدور عارية وأمعاء خاوية، ونجدد لهم العهد بأن نبقى الأوفياء لهم حتى يبزغ نور الحرية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
القسام تحيي ذكرى انطلاق أول صاروخ محلي الصنع عام 2002
نشهد اليوم مرحلة افول وضعف اميركا المجرمة واذنابها بالمنطقة
مفاوضات فيينا بين جدية طهران وتخبط واشنطن وتقاعس الترويكا
سوريا توقع عقد كهرباء مع شركة إيرانية
وزير الطرق الايراني: الاتفاق مع تركمنستان على تطوير العلاقات في مجالات النقل والطاقة والتجارة
الجيش اليمني يحرر مديرية الجوبة في محافظة مأرب
بايدن يثير ناشطي التواصل الإجتماعي بعدما سعل في يديه وذهب ليصافح الجمهور
إيران تحصل على إنجازات كبيرة في مجال الفضاء السيبراني
ميقاتي يعلق على تصريحات وزير الاعلام حول الحرب على اليمن: لا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقًا
ارشادي: تعيين مقرر خاص لإيران غير عادل وذو دوافع سياسية
باحثون إيرانيون يصنعون أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم في المصافي
وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره البيلاروسي اوضاع الرعايا الايرانيين
قيادات عراقية تستنكر الهجوم الارهابي في المقدادية ودعوات الى توحيد الصفوف
مسؤول ايراني يعلن السيطرة على الهجوم السيبراني على محطات البنزين بالبلاد
النخالة يؤكد على أهمية تعزيز المقاومة ووحدتها على امتداد فلسطين
مواقف عربية ودولية ترفض خطوات الجيش وتدعو إلى ضبط النفس وعدم التصعيد
مبادرات بيئية للسعودية تتناقض مع حقيقة زيادة استثماراتها في الوقود الأحفوري
مساعد وزير النفط الايراني: 14 مليار دولار عوائد البلاد السنوية من البتروكيمياويات
ولي العهد: سنعد برنامجًا اقليميًا لخفض انبعاثات الكربون بموجب مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الاضراب عن الطعام سلاح صمود الأسرى
تشغيل سد الشهيد سليماني في منطقة لانو الحدودية
الخارجية السورية: العدوان الصهيوني فجر اليوم على المنطقة الجنوبية محاولة لدعم الإرهابيين
انطلاق الدورة السابعة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية
برلماني ايراني يحذّر من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا
3 قتلى وأكثر من 80 جريحا في إطلاق الجيش السوداني النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب
مفوضية الإنتخابات: سنصدر بيانًا ختاميًا يتضمن الموقف والعدد الكامل للطعون المقبولة والمرفوضة
الاعلام الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى التحالف السعودي في مأرب وشبوة
اوزبكستان تطمح للوصول الى الخليج الفارسي عبر ميناء جابهار
مسؤول ايراني: حقوق الانسان تحولت الى اداة سياسية للضغط على الدول المستقلة والنامية
وزير الدفاع يبحث مع السفير الياباني لدى بغداد قضايا ذات اهتمام مشترك