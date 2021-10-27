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تنفيذًا للعصيان المدني ..احتجاجات شعبية عارمة وقطع للطرقات رفضًا لاستيلاء الجيش على السلطة

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم احتجاجات شعبية عارمة، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسية، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، ضد قرارات الجيش التي شملت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي الوزراء والسيادة.
رمز الخبر: ۵۹۲۱۷
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفادت مصادر محلية بأن المواطنين خرجوا اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنيه وأغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وتتزامن الاحتجاجات مع استمرار قطع خدمة الإنترنت عن شبكات الهواتف النقالة وإغلاق الجسور من قبل قوات عسكرية، بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة والإعلام السودانية أمس الإثنين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الشعب السوداني الى إغلاق الشوارع الرئيسية بالمتاريس، مجددًا دعوته الى العصيان المدني الشامل رفضًا للانقلاب العسكري في البلاد.

وفي الإطار، أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا اليوم الثلاثاء بحل اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية.

واستيقظ السودانيون فجر الاثنين على وقع انباء إنقلاب نفذه بحسب السودانيين، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الأول، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" أطاح بحكومة عبدالله حمدوك.

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني إنه تم وضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مناطق متفرقة من الخرطوم وأم درمان، بعد حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات عسكرية مشتركة بحق قيادات حزبية ووزراء مدنيين في الحكومة السودانية.

كما شهدت الخرطوم، أمس الاثنين، اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان، بناء على طلب 6 دول غربية، هي المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، بحسب دبلوماسيين غرب.

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