قبيل زواجها من العامة .. الأميرة اليابانية ماكو تودّع القصر الإمبراطوري

في خطوة ترتبت عنها ترك العائلة الملكية، تتزوج اليوم الأميرة اليابانية ماكو من صديقها غير الملكي "كي كومورو" في مكتب البلدية ويعقدان مؤتمرًا صحفيًا مع عدم وجود طقوس متعلقة بالزواج أو مراسم رسمية.

موقع تابناك الإخباري_تعتزم الأميرة اليابانية ماكو الزواج من صديقها غير الملكي "كي كومورو" اليوم الثلاثاء، في حفل زفاف سيشهد رحيلها عن البلاط الإمبراطوري لأنه من عامة الشعب.

وودعت الأميرة اليابانية ماكو، أمس الاثنين، الإمبراطور السابق أكيهيتو والإمبراطورة السابقة ميتشيكو، قبل زواجها من كومورو اليوم.

وعند زيارة مقر إقامة سنتو كاري غوشو الإمبراطوري المؤقت في طوكيو، التقت الأميرة ماكو بالإمبراطور والإمبراطورة السابقة، للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

ووصلت الأميرة ماكو، الحفيدة الأولى للزوجين الإمبراطوريين، إلى المقر المؤقت بالسيارة حوالي الساعة 10:20 صباحًا (1:20 صباحًا بتوقيت غرينتش).

ومع تجمع أكثر من 100 شخص على جانب الطريق بالقرب من المقر، لوحت الأميرة ماكو، ابنة أخ الإمبراطور الياباني ناروهيتو، بيدها بابتسامة. وقد غادرت المكان حوالي الساعة 11:40 صباحًا.

وبموجب القانون، تفقد عضوات الأسرة المالكة اليابانية مركزهن الملكي إذا تزوجن من أحد عامة الناس.

وكان من المقرر أن تتزوج ماكو، 30 عامًا، من حبيبها الجامعي في عام 2018، لكن حفل الزفاف تأجل بسبب انتقادات عامة واسعة النطاق بشأن تلك العلاقة.

واليوم الثلاثاء، ستسجل الأميرة ماكو وكومورو زواجهما في مكتب البلدية ويعقدان مؤتمرًا صحفيًا مع عدم وجود طقوس متعلقة بالزواج أو مراسم رسمية.

وبعد المراسم المدنية البسيطة اليوم، وبعد ان يتحدث الزوجان للصحافة مرة أخرى قبل أن يغادرا اليابان لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة حيث يعمل كومورو في مكتب محاماة.

وكان كومورو، 30 عامًا، قد ذهب إلى الولايات المتحدة لدراسة القانون بعد إلغاء حفل زفافه على ماكو الذي تم الإعلان عنه بالفعل في عام 2018. وأنهى مؤخرا دراسته هناك واجتاز امتحان نقابة المحامين في نيويورك.