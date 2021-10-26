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فوز ساحق لرئيس أوزبكستان المنتهية ولايته في انتخابات الأحد

انتصر رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف الاثنين في انتخابات الرئاسة. وقالت لجنة الانتخابات المركزية في أوزبكستان إن ميرضيايف حصل على 80,1% من الأصوات بحسب إحصاء أولي، في مواجهة أربعة معارضين.
رمز الخبر: ۵۹۱۹۵
تأريخ النشر: 26 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأدلى الناخبون الأحد بأصواتهم وكان من المتوقّع أن يحقّق الرئيس المنتهية ولايته فوزًا سهلًا.

فاز شوكت ميرضيايف في انتخابات 2016 بـ88,6% من الأصوات بينما بلغت نسبة المشاركة حينذاك 87%. وهذه النتائج مماثلة لتلك التي حققها إسلام كريموف الذي حكم 27 عاما.

في المقابل، قالت بعثة بقيادة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن انتخابات الأحد "لم تكن تنافسية بحق" وأشارت إلى "استبعاد أحزاب المعارضة".

وأضافت البعثة في بيان "لوحظت مخالفات إجرائية كبيرة يوم الانتخابات" مشيرة إلى أن "التشريع الانتخابي لا يزال يعاني من عدد من النواقص ولا يمتثل بالكامل للمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية".

بينما أكد المسؤول عن الانتخابات زين الدين نظام خودجايف في حديث مع الصحافة على أنّ الانتخابات اُقيمت "على أساس معايير عالمية وتفي بمعايير دولية".

والشهر الماضي، شدد الرئيس ميرضيايف الذي قرّب بلاده من موسكو وبكين، أن تعريف الديمقراطية في أوزبكستان ليس نفسه في دول أخرى، وحذّر من انعدام الاستقرار.

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