برلماني ايراني يحذّر من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا

حذّر عضو الهيئة الرئاسية البرلمانية الايرانية علي رضا سليمي الرعايا الايرانيين من الاستثمار في قطاع السكن بتركيا على خلفية الانهيار في عملتها الوطنية.

وورد في تغريدة كتبها النائب عن اهالي محلات/ وسط ايران/ علي رضا سليمي على حسابه الشخصي في موقع تويتر يوم الاثنين: إن الانهيار الحاد لقيمة الليرة التركية وقع بسبب القروض الخارجية لهذا البلد والتي تفوق 500 مليار دولار.

ودعا الى تحلي المستثمرين بهذا القطاع باليقظة للحفاظ على رؤوس اموالهم، " ولو أن المستثمرين في قطاع المساكن بتركيا أرادوا البيع ينبغي لهم دفع ضرائب تبلغ نسبتها 35 بالمئة فضلا عن 4 اشكال أخرى من الضرائب".