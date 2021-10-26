تشغيل سد الشهيد سليماني في منطقة لانو الحدودية

ويبلغ حجم هذا السد 55000 متر مكعب وارتفاع 10 أمتار وبطول التاج 150 متر، كما تم تشييده خلال 8 اشهر بميزانية تزيد عن 17 مليار ريال، ويقوم هذا السد بتغطية احتياج 5 قرى.

بدأ تشغيل سد الشهيد سليماني الترابي في منطقة "لانو" الحدودية بحضور قائد القوات البرية للحرس الثوري الايراني.

ویذکر انه تم يوم الاثنين افتتاح سد القائد سليماني في قرية لانو الحدودية، خلال حفل اقيم بحضور قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، اللواء باكبور، وقائد قاعدة ثامن الائمة (ع) ، اللواء مرتضوي، وامام صلاة الجمعة ومحافظ سربيشة ومجموعة من القادة والمسؤولين.

ويبلغ حجم هذا السد 55000 متر مكعب وارتفاع 10 أمتار وبطول التاج 150 متر، كما تم تشييده خلال 8 اشهر بميزانية تزيد عن 17 مليار ريال، ويقوم هذا السد بتغطية احتياج 5 قرى.