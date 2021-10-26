لو قاتلنا اليوم بدقة وذكاء واخلاق وعقلانية ثورية فان ثواب ذلك لن يكون اقل من عمليات مرحلة الدفاع المقدس.

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، أن الولايات المتحدة الأميركية والدول الاخرى اسست تنظيم داعش الإرهابي للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل.

وأنه قال في تصريح له يوم الاثنين خلال المؤتمر العام للاساتذة التعبويين في مدينة مشهد: ان اولويتنا الاولى اليوم هي الحرب الاعلامية والمعرفية واولويتنا الثانية هي الحرب الاقتصادية.

واضاف: ان العدو ادرك في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) بانه لا يمكنه تحقيق النجاح عن الطريق العسكري لذا لجأ الى التحريف والحظر وبعبارة اخرى فقد خطط ونفذ الحرب الاعلامية والاقتصادية ويسعى الان لتغيير معتقدات الشباب وتضخيم نقاط ضعفنا وهنا تبرز اهمية جهاد التبيين والتنوير.

واضاف: لو قاتلنا اليوم بدقة وذكاء واخلاق وعقلانية ثورية فان ثواب ذلك لن يكون اقل من عمليات مرحلة الدفاع المقدس. لقد كانت الحرب ومسؤوليتنا واضحة في فترة الدفاع المقدس الا ان العدو جاء اليوم للحرب باسلوب اخر.

واعتبر استقرار البلاد والثورة بانه يعود الى انها كامنة في قلوب جميع ابناء الشعب الايراني واضاف: ان اميركا والدول الاخرى اسست داعش للقضاء على الاسلام السياسي والاسلام الاصيل الا ان الثورة والجمهورية الاسلامية صامدة اليوم اقوى مما مضى بمشاركة وحضور الشعب.