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افتتاح معرض "آيفيكس 2021" في جزيرة كيش جنوب ايران

وتتضمن انشطة الملتقى عقد 16 ندوة تخصصية في مجالات معرفة فرص وتحديات الاستثمارات والاقتصاد المعرفي وتمويل قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة في المناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة.
رمز الخبر: ۵۹۱۸۳
تأريخ النشر: 26 October 2021

بدا معرض وملتقى التعريف بفرص الاستثمارات وتنمية قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة (آيفيكس 2021) اعماله في جزيرة كيش جنوب ايران مساء الاثنين، برعاية مستشار رئيس الجمهورية امين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة سعيد محمد.

ويضم المعرض 80 جناحا تشارك فيه 125 شركة استثمارات من ضمنها 45 شركة معرفية وذات خبرة تنموية في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة في المناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة.

وتتضمن انشطة الملتقى عقد 16 ندوة تخصصية في مجالات معرفة فرص وتحديات الاستثمارات والاقتصاد المعرفي وتمويل قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة في المناطق التجارية الحرة والاقتصادية الخاصة.

ومن المؤسسات والشركات والمناطق المشاركة في هذا الحدث الاقتصادي؛ منطقة كيش التجارية الحرة كمضيفة ومركز الدعم للنفط والغاز، منطقة قشم الحرة كمركز ثالث للبتروكيمياويات الايرانية، منطقة جابهار التجارة الحرة بواسطة سواحل مكران والمشاريع البتروكيمياوية، المنطقة الاقتصادية البتروكيمياوية الخاصة، منطقة بارس الجنوبي الاقتصادية الخاصة، شركة المقاولين والمنتجين للمعدات الخاصة لشركة قطاع الطاقة والنفط والغاز والبتروكيمياويات والطاقات المتجددة.

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