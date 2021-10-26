مدير هيئة الموانئ العراقية: مستعدون لتسهيل التعاون التجاري مع خرمشهر

أن صادراتنا الرئيسية إلى العراق تتم عبر ثلاثة موانئ عراقية؛ داعيا السلطات في هذا البلد الى تقديم مزيد من التسهيلات للسفن الإيرانية المتجهة الی العراق.

اكد مدير عام هيئة الموانئ العراقية "عادل علي دشر"، على استعداد بلاده لتسهيل وتوسيع التعاون التجاري مع ميناء خرمشهر (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب).

واشار "دشر" خلال الاجتماع المشترك يوم الاثنين، مع "اسداله اسعدی" المدیر العام لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية في خرمشهر، أن السفن الغارقة والمتبقیة من فترة الحرب العراقیة الایرانیة من المشاكل الرئيسية في حركة السفن بين الجانبين.

واضاف، انه لمنع الحوادث البحرية، يجب وضع علائم على السفن الغارقة؛ مؤكدا على استعداد الجانب العراقي لإنشاء خط هاتف لاسلكي من اجل تعزیز شبكة الاتصالات بين مينائي خرمشهر و"أبو فلوس" في العراق.

ودعا المسؤول العراقي ايضا، الى توظيف الامكانيات المتوفرة في منظمة " أروند" الحرة بمدينة خرمشهر.

الى ذلك قال مدير عام المواني في خرمشهر: أن صادراتنا الرئيسية إلى العراق تتم عبر ثلاثة موانئ عراقية؛ داعيا السلطات في هذا البلد الى تقديم مزيد من التسهيلات للسفن الإيرانية المتجهة الی العراق.

يذكر ان مديرعام ميناء خرمشهر، استقبل يوم الاثنين، مدیر عام الموانئ العراقية؛ في اجتماع مشترك بحثا خلاله سبل تسهيل العلاقات التجارية البحرية، فضلا عن التعاون في عمليات الاغاثة البحرية بين البلدين.