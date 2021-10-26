حجة الاسلام نواب: لاستقطاب اكبر نسبة من الزوار عقب الغاء التاشيرات مع العراق

وفي تصريحه باجتماع بعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة يوم الاثنين، صرح حجة الاسلام نواب، انه يجب تحديد الاولويات فيما يخص الخدمات السياحية الجديدة، على اساس رضا هؤلاء الزوار.

اكد ممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة "حجة الاسلام عبد الفتاح نواب"، على تعزيز البرامج التوعوية والاعلامية ذات الصلة بالخدمات الجديدة الموكلة الى مكاتب السياحة والزيارات الدينية في البلاد، على ضوء تنفيذ قرار الغاء التاشيرات المرتقب مع العراق.

وفي تصريحه باجتماع بعثة قائد الثورة ومنظمة الحج والزيارة يوم الاثنين، صرح حجة الاسلام نواب، انه يجب تحديد الاولويات فيما يخص الخدمات السياحية الجديدة، على اساس رضا هؤلاء الزوار.

الى ذلك، صرح رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية "علي رضا رشيديان"، ان المنظمة ستتولى ادارة ومراقبة الخدمات المقررة لزوار العتبات المقدسة، وذلك في اطار الاولويات الجديدة التي تبلغت بها المكاتب السياحية ودورها في هذا السياق.