ان الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، لن يزيل العراقيل من مسار "المفاوضات الهادفة الى الغاء الحظر غير الشرعي والجائر"، وانما سيتزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا".

من المقرر ان يتوجه مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي باقري كني ، يوم الاربعاء القادم، الى العاصمة البلجيكية بروكسل لاجراء مباحثات مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا".

وكتب "باقري كني" في تغريدة له على موقع تويتر يوم اللاثنين: سالتقي في بروكسل يوم الاربعاء، منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ حيث سنواصل المباحثات حول المفاوضات القائمة على النتائج.

واكد مساعد وزير الخارجية، ان ايران مصمّمة على اجراء المفاوضات التي تؤدي الى الغاء الحظر الجائر وغير الشرعي بنحو كامل ومؤثر، وتضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم المزيد في نقض العهود.

ولفت باقري كني وفقا لارنا، بان "القضية تكمن في اختبار الاستعداد الحقيقي لدى الاطراف الاخرى بشان تنفيذ التعهدات وبما يشمل مطالبة الناقض للتعهدات غير العضو بالتخلي عن نهجه وموروثه المخرب السابق".

واختتم قائلا: ان الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى الفاشلة، لن يزيل العراقيل من مسار "المفاوضات الهادفة الى الغاء الحظر غير الشرعي والجائر"، وانما سيتزيد في تعقيد هذه المفاوضات كثيرا".