ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في حمص

تضاعفت حالاتٌ الإصابة المسجلة بفايروس كورونا خلال الفترة الماضية في محافظة حمص وسط سوريا، ما دفع منظمات المجتمع المحلي الى تقديم يد العون في مواجهة الفايروس والحد من انتشارِه.

موقع تابناك الإخباري_تضاعفت حالاتٌ الإصابة المسجلة بفايروس كورونا في سوريا خلال الفترة الماضية ما دفع المجتمعات المحلية الى تقديم يد العون في مواجهة الفايروس والحد من انتشارِه من خلال توزيع وسائل الحماية مجانا على شريحة من طلاب المدارس في حمص.

عمليةُ صناعة ماسكات الحماية تتم بجميع مراحلها بايدي متطوعين همهم الوحيد حماية ابناء مدينتهم وتقديم المساعدة لهم.

المبادراتُ التي تقوم بها مؤسساتُ التنمية والتوعية تدعم عمل الحكومة السورية المتواصل في مواجهة فايروس كورونا والحد من انتشاره وخاصة في المراكز التعليمية التي تعتبر التجمعات الاكبر والتي تحتاج الى وسائل حماية باتت عزيزة في بلد محاصر حتى في حاجاته الصحية الأساسية.