قائد القوات الجوية الإماراتية يصل الأراضي المحتلة للمشاركة في تمرين جوي دولي

وصل اليوم الإثنين قائد القوات الجوية الإماراتية، إبراهيم ناصر محمد العلوي إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي، للمشاركة في زيارة تأتي بإطار تمرين جوي دولي تحت مسمّى "العلم الأزرق"، وبمشاركة أسلحة جو من سبع دول.

موقع تابناك الإخباري_واستُقبل العلوي في قاعدة "بلماحيم" الجوية، وكان على رأس مُستقبليه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، بحسب بيان صدر اليوم عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، "تبادل القائدان الحديث حول التعاون وتعزيز العلاقة بين سلاحيْ الجو".

وقال نوركين، "أشكرك يا قائد سلاح الجو الإمارتي على استعدادك للوصول إلى إسرائيل. هذا يوم تاريخي ومهم للتعاون بين سلاحيْ الجو" بين البلدين.

وبدأ التمرين الجوي أمس الأحد، ومن المُقرّر أن يستمرّ حتى يوم الخميس المقبل.

ويشارك في التمرين كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والهند واليونان، فيما تشارك كل من رومانيا وفنلندا وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان وهولندا وكرواتيا والإمارات كدول مُراقِبة.