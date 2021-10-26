رئيس الوزراء يعرض مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية

عرض رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأحد مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

موقع تابناك الإخباري_وأعد مشروع قانون المالية 2022 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولار وسعر البرميل في السوق ب50 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات ب 3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.

وتتوقع الوثيقة أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار والواردات 31.8مليار دولار.

ووفقا لمشروع قانون المالية فإن ايرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5683,22 مقابل نفقات تقدر ب 9.858,4 مليار دولار.

وينص قانون المالية على عدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الاجمالي يترتب عنها تخفيض هذه الضريبة وإنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة الذي يحل محل نظام الدعم المعمم.