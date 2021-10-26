الكاظمي ونظيره اللبناني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين وقضايا ذات اهتمام مشترك

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم الإثنين في زيارة رسمية.

وأكد الكاظمي أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وأشاد ميقاتي من جانبه، بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.