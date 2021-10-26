الآلاف يشيعون جثمان الشهيد علي قمبر ببلدة النويدرات وسط هتافات منددة بجرائم النظام

شيع آلاف البحرينيين ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد علي قمبر في مسقط رأسه ببلدة النويدرات جنوب المنامة، بعد ساعات من استشهاده في مستشفى السلمانية إثر مضاعفات التعذيب الذي تعرض له في سجون البحرين.

موقع تابناك الإخباري_وعلى وقع الهتافات التي تمجد الشهيد علي قمبر وتندد جرائم النظام الخليفي جابت المسيرة شوارع بلدة النويدرات، وصولًا إلى مقبرة النويدرات حيث ووري جثمانه الثرى هناك.

وتداول ناشطون لمقاطع فيديو تظهر آلاف البحرينيين وهم يهتفون بشعارات مناوئة لحاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مطالبين بإسقاطه ومحاكمته خلال مسيرة التشييع.

وكانت عناصر من المسلحين قد اعتقلت بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2014، المطارد أمنيًّا الشاب علي أحمد قمبر، شقيق الشهيد عيسى قمبر، عقب كمين استخباراتيّ، أثناء وجوده في مسجد سلمان الفارسيّ، حيث تمّ نقله إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة.

وبعد شهور طويلة داخل سجون العصابة الخليفية، ومليئة بمشاق التعذيب الجسدي والنفسي وظروف السجن المزرية، أطلقت سلطات النظام الخليفي سراحه 3 يوليو/تموز 2018، لكي تهرب من مسؤولية جريمتها حيث وصل وضعه الصحي لنقطة حرجة بين الحياة والموت.

وخرج الشاب البطل على قمبر حاملا مرضا مميتا وجسدا مثخنا بالتعذيب، وقصة أسر تختزل آلام وأوجاع الأسرى ممن يعيشون أمراضا مميتة داخل سجون العصابة الخليفية، ومحرومون من حق الحرية والرعاية.

وبدأ علي قمبر بعد عشرين يوماً من الإفراج عنه تحديدًا في 23 يوليو/تموز 2018 رحلة العلاج الطويلة حتى وافاه الأجل اليوم الإثنين.