مجموعة مسلحة جديدة تظهر في بدخشان وتتوعد طالبان بحرب عصابات

أعلنت مجموعة مسلحة تُدعى "جبهة المقاومة في بدخشان" عن وجودها في تسجيل فيديو نشر اليوم الاثنين، حيث توعدت المجموعة حركة طالبان بحرب عصابات.

موقع تابناك الإخباري_ويظهر الفيديو الذي نشرته المجموعة عددا من الجنود المسلحين في محافظة بدخشان، يتحدث قائدهم عن دعم "جبهة المقاومة" بقيادة أحمد مسعود بطريقة حرب العصابات.

كما يحذر قائد المجموعة "أولئك الذين يتعاونون مع طالبان".

وتتزايد التسجيلات المنشورة من عدد من المحافظات، لاسيما الوسط والشمال، التي تتشابه من حيث إعلان إطلاق مجموعة مسلحة جديدة لمحاربة طالبان.

وبداية الشهر الحالي، أرسلت حركة طالبان، قوات خاصة إلى إقليمي بدخشان وقندوز على الحدود الطاجيكية مع أفغانستان، وقال نائب حاكم إقليم بدخشان، المولوي نثار أحمد أحمدي، في تصريح صحافي له، إنّ فرقة خاصة تطلق عليها طالبان اسم "الفدائيين" قد تم إرسالها إلى الحدود مع طاجيكستان في مديرية اشكمش في إقليم بدخشان شمالي أفغانستان.