اجتماع لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في طهران تغيب عنه طالبان

تستضيف إيران اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان يوم الأربعاء فيما لن يحضر أي ممثل لحكومة طالبان الأفغانية.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إنهم لم يتلقوا دعوة لحضور الاجتماع، لكنه رحب بالاجتماع وقال إنه مفيد لأفغانستان.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية إن وزراء خارجية كل من إيران وأوزبكستان وطاجيكستان و تركمنستان وباكستان سيحضرون الاجتماع.

وحسب المصادر فإن وزير خارجية الصين سيشارك في الاجتماع عبر الفيديو، فيما أن مستوى تمثيل روسيا في الاجتماع لم يحدد بعد. وذكرت المصادر أن طهران لم توجه دعوة لحركة طالبان للمشاركة في الاجتماع.

ويعتقد خبراء أفغان أن البلدان القريبة والبعيدة لا تزال تشعر بأنها مهددة من قبل نظام الحكم الجديد في أفغانستان، ومن خلال عقد مثل هذه الاجتماعات، فإنها تريد اتخاذ خطوات لمواجهة هذه التهديدات.

ومع ذلك، فإن تفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية في أفغانستان مهم أيضا لدول الجوار والمنطقة، كي لا يواجهوا طوفانًا من اللاجئين في بلادهم، بحسب هؤلاء الخبراء.