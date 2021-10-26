الجيش يعلن انتهاء التحقيقات في أحداث الطيونة وإحالة الملف مع الموقوفين إلى النيابة العسكرية

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، انتهاء التحقيقات في ملف أحداث الطيونة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وإحالة الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية.

موقع تابناك الإخباري_وقالت قيادة الجيش في بيان: "أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها في أحداث الطيونة، وأحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية".

هذا واستدعت مخابرات الجيش، رئيس حزب القوات اللبنانية إلى وزارة الدفاع يوم الأربعاء المقبل للاستماع إلى إفادته بما خص الأحداث التي وقعت في الطيونة.

وفي السياق نفسه، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مفوض الحكومة بالمحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي اتهم 68 شخصا بجرائم منها القتل والشروع في القتل والتحريض على الفتنة الطائفية وحيازة أسلحة غير مرخصة والتخريب، مشيرة إلى أن 18 ممن وجهت لهم اتهامات رهن الاحتجاز حاليا، بينما لا يزال الخمسون الآخرون طلقاء.

وسقط سبعة شهداء يوم الخميس 14 الشهر الحالي، إثر إطلاق قناصة حزب القوات الرصاص على متظاهرين في منطقة الطيونة كانوا ينددون بتسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، فيما سقطت شهيدة برصاص قناص استهدفها بمنزلها المحاذي للطيونة.