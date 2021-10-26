أهالي سهل نينوى يواصلون اعتصامهم المفتوح رفضا لنتائج الانتخابات لليوم السادس على التوالي

يواصل أهالي سهل نينوى لليوم السادس على التوالي اعتصامهم المفتوح على نتائج الانتخابات وتزويرها من قبل مفوضية الانتخابات، حيث تم نصب الخيم قرب مكتب المفوضية في المدينة، تعبيرا عن رفضهم للنتائج.

موقع تابناك الإخباري_واتهم المعتصمون مفوضية الانتخابات وجهات خارجية بتزوير الانتخابات وسرقة أصواتهم، مطالبين المفوضية بالعدول عن قراراتها والبدء الفوري بالعد والفرز اليدوي لجميع صناديق الاقتراع ومحاسبة المتلاعبين بالنتائج واحالتهم الى المحاكم.

كما استنكر المتظاهرون تدخل جهات خارجية في تزوير النتائج وابعاد جميع اشكال التدخلات من قبل الأمم المتحدة المتمثلة بمبعوثة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخرت والتدخل الأمريكي بالعملية الانتخابية.

وطالب عدد كبير من الأحزاب والتحالفات العراقية مفوضية الانتخابات بالعراق باعادة فرز الاصوات عبر العد اليدوي، بعد اثباتهم وجود تلاعب بالاصوات في بعض المحطات، خلال الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.