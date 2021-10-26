استشهاد المعتقل السابق علي قمبر بعد مضاعفات جراء تعذيبه في سجن "جو"

موقع تابناك الإخباري_ونعى ائتلاف 14 شباط/فبراير المعارض الشهيد قمبر، معتبرًا إيّاه قربانًا على طريق نيل عزّة وكرامة شعب البحرين، وتحقيقه أهداف ثورته المباركة في العدل والمساواة وتقرير المصير.
ووصل جثمان الشهيد قمبر الى بلدته النويدرات ليتمكن ذويه من القاء النظرة الاخيرة على ولدهم وتوديعه قبيل مراسم الدفن.
وكان قمبر قد أصيب بمرض السرطان أثناء فترة إعتقاله في سجن "جو" المركزي منذ عام 2014، وحينها منعه النظام البحريني من تلقي العلاج اللازم، إضافةً إلى تعرضه للتعذيب الوحشي، ثم أُفرج عنه بعد تردي وضعه الصحي مع إسقاط جنسيته عام 2018.