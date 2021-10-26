استشهاد المعتقل السابق علي قمبر بعد مضاعفات جراء تعذيبه في سجن "جو"

استشهد المعتقل البحريني السابق علي قمبر بعد معاناةٍ مع المرض، نتيجةً تعرّضه للتعذيب في السجون البحرينية، وفق ما أكدت جمعية "الوفاق"، التي دعت جماهير الشعب البحريني للمشاركة بمراسم تشييعه في قرية النويدرات.

موقع تابناك الإخباري_ونعى ائتلاف 14 شباط/فبراير المعارض الشهيد قمبر، معتبرًا إيّاه قربانًا على طريق نيل عزّة وكرامة شعب البحرين، وتحقيقه أهداف ثورته المباركة في العدل والمساواة وتقرير المصير.

ووصل جثمان الشهيد قمبر الى بلدته النويدرات ليتمكن ذويه من القاء النظرة الاخيرة على ولدهم وتوديعه قبيل مراسم الدفن.

وكان قمبر قد أصيب بمرض السرطان أثناء فترة إعتقاله في سجن "جو" المركزي منذ عام 2014، وحينها منعه النظام البحريني من تلقي العلاج اللازم، إضافةً إلى تعرضه للتعذيب الوحشي، ثم أُفرج عنه بعد تردي وضعه الصحي مع إسقاط جنسيته عام 2018.