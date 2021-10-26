كورونا عالميا.. تسجيل حوالي 240 مليون إصابة بالفيروس

تسبب فيروس كورونا، حتى اليوم، بوفاة ما لا يقل عن 4945746 شخصا في العالم.

موقع تابناك الإخباري_وتم تسجيل ما لا يقل عن 243.563.950 حالة إصابة بالفيروس.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية التي تقدمها السلطات الصحية في كل دولة. وهي تستثني المراجعات التي أجرتها المنظمات الإحصائية الأخرى، والتي تظهر أن عدد الوفيات أعلى من ذلك بكثير.

هذا وتقدر منظمة الصحة العالمية أن الحصيلة الإجمالية للوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات من السجلات الرسمية، بسبب الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بفيروس كورونا.

وبالاستناد إلى أحدث التقارير، فإن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة كانت روسيا مع 1069 حالة وفاة جديدة، تليها الهند بـ 443 ورومانيا بـ 389.