رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الرياض للمشاركة بقمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء امس الأحد، إلى السعودية، للمشاركة في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، التي تحتضنها العاصمة الرياض، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، بحضور عدد من الرؤساء، ورؤساء الحكومات.

موقع تابناك الإخباري_وكان في استقبال المنفي بمطار الملك خالد بالعاصمة الرياض، أمير الرياض بالنيابة محمد بن عبد الرحمن آل سعود.

ورافق رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذه الزيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير البيئة إبراهيم العربي منير.

وتهدف قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين السعودية ودول الجوار لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتشكيل أول تحالف لمكافحة الظاهرة في الشرق الأوسط.

وستناقش القمة خلال يومي انعقادها تحديات التحول في الطاقة، وتحقيق التوازن، وكذلك الصناعات كثيفة الكربون، والفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الأخضر.