استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5"

بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، تستمر فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5" حتى 29 من أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

موقع تابناك الإخباري_تتواصل فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذي تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

وشهدت الأيام الماضية للتدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت البيانات العملية وأساليب المهارة في الميدان والتكتيكات وتنفيذ العديد من الرمايات المختلفة النمطية وغير النمطية نهارًا وليلًا، كذلك تنفيذ عدد من القفزات التدريبية لصقل مهارات العناصر المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والسيطرة وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية.